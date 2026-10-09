रुद्रपुर: फेसबुक पर बाइक का सौदा कर 1.20 लाख रुपये ठगे, महिला ने मांगी रकम तो आरोपी ने फोन उठाना किया बंद

रुद्रपुर में फेसबुक पर बाइक खरीदने का सौदा कर 1.20 लाख रुपये ठगी का मामला सामने आया है। रुपये लौटाने की मांग के बाद आरोपी के फोन उठाना बंद करने पर पीड़ित की पत्नी ने तहरीर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ट्रांजिट कैंप के गंगापुर निवासी सुमन देवी पत्नी रणवीर प्रसाद दिवाकर ने बताया कि उनके पति ने 28 दिसंबर 2025 को फेसबुक पर समीर खान नाम की आईडी पर यामाहा आरएक्स-100 बाइक देखी थी। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से मिले व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया। बाइक की कीमत 1.60 लाख रुपये बताई गई। सौदा तय होने पर उनके पति ने तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये दे दिए लेकिन बाइक नहीं मिली। इसी बीच पति की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। इसके बाद सुमन ने बाइक के संबंध में संपर्क किया तो आरोपी ने शेष 40 हजार रुपये देने पर बाइक भेजने की बात कही।

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महिला ने पति की मौत का हवाला देकर अपनी रकम वापस मांगी। आरोपी ने रमजान के बाद रुपये लौटाने का भरोसा दिया लेकिन बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। सीओ विभव सैनी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।