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Udham Singh Nagar News: शक्तिफार्म में निकाली ध्वज यात्रा

Thu, 08 Oct 2026 12:01 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 12:01 AM IST
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Flag procession taken out in Shakti Farm
शक्तिफार्म। रामलीला मंचन के शुभारंभ से पहले श्री सनातन धर्म मंदिर में ध्वज पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ नगर में भव्य यात्रा निकालकर रामलीला मंचन स्थल पर ध्वज की स्थापना की। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दीपक कालड़ा ने बताया कि आठ अक्तूबर से प्रतिदिन रात नौ बजे से स्थानीय कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। वहां जगदीश डालमिया, नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल, पूर्व अध्यक्ष अजय जायसवाल, कार्तिक राय, डीएन चौधरी, आशीष अग्रवाल, धीमान सेन, प्रशांत स्वर्णकार, महेंद्र अग्रवाल, लक्की कालड़ा आदि थे। संवाद
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