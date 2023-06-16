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Udham Singh Nagar News: रामलीला में फिल्मी गीत और डांस पर रहेगा प्रतिबंध

Thu, 08 Oct 2026 12:22 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 12:22 AM IST
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Film songs and dances will be banned in Ramlila.
जसपुर। मोहल्ला जटवारा के रामलीला कमेटी ने मंचन के दौरान फिल्मी फिल्मी गीत और डांस को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। मंच से केवल रामलीला के प्रसंगों का ही मंचन किया जाएगा। वृंदावन के कलाकार रामलीला में अभिनय करेंगे।
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रामलीला का आयोजन 10 से 21 अक्तूबर तक किया जाएगा। कमेटी अध्यक्ष सौरभ कुमार गर्ग ने बताया कि रामलीला धर्मशाला मंदिर परिसर में होगी। स्वामी देवकीनंदन महाराज की टीम के कलाकार रामलीला के पात्र निभाएंगे। 10 अक्तूबर को गणेश पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ होगा। 19 अक्तूबर को कुंभकर्ण वध, मेघनाद वध, संजीवनी और रावण वध के प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे। 21 अक्तूबर को भरत मिलाप, राजतिलक और विदाई के साथ आयोजन का समापन होगा। संवाद
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