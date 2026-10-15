किच्छा मंडी में किसानों का आक्रोश: धान खरीद न होने पर लगाया जाम, हाईवे जाम की चेतावनी

किच्छा में 15 दिनों से धान की खरीद न होने से नाराज किसानों का सब्र आखिरकार टूट गया। बृहस्पतिवार को गुस्साए किसानों ने किच्छा अनाज मंडी में जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में धान लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन खरीद न होने से मंडी में धान के ढेर लगे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने खरीद का दावा तो किया, लेकिन सरकारी केंद्रों पर तौल शुरू नहीं हुई। इसी बीच विधायक तिलकराज बेहड़, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह भी धरनास्थल पर पहुंचे और किसानों का समर्थन किया।

विज्ञापन