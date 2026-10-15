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किच्छा में लूट की बड़ी वारदात: गन प्वाइंट पर परिवार को बंधक बनाकर छह नकाबपोशों ने लूटा, स्कूटी भी ले गए

Thu, 15 Oct 2026 11:22 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Thu, 15 Oct 2026 11:22 AM IST
सार

किच्छा में तड़के साढ़े तीन बजे छह नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दिनेश चौहान के घर में धावा बोला और परिवार को गन प्वाइंट पर बंधक बनाकर सोने के जेवरात, 40-50 हजार नकदी तथा बाहर खड़ी स्कूटी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालकर जांच शुरू कर दी है।

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Family held hostage and robbed at gunpoint in Kichha
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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किच्छा कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। तड़के करीब साढ़े तीन बजे रुद्रपुर रोड स्थित चेतक लॉजिस्टिक कंपनी के पास लालपुर निवासी कंपनी कर्मचारी दिनेश चौहान के घर में छह नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया।

गन प्वाइंट पर बंधक बनाया पूरा परिवार
पीड़ित के अनुसार सभी बदमाश हथियारों से लैस थे। घर में घुसते ही उन्होंने पूरे परिवार को गन प्वाइंट पर ले लिया और मुंह बंद रखने की धमकी दी। इसके बाद बदमाशों ने घर में रखी अलमारी और बक्सों को खंगाला।

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सोने के जेवरात और नकदी लूटी
बदमाश घर से सोने के कंगन, तीन तोले सोने के जेवर और 40 से 50 हजार रुपये नकद लूट कर ले गए। इतना ही नहीं, जाते-जाते बदमाश घर के बाहर खड़ी स्कूटी भी साथ ले गए।

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परिवार में दहशत का माहौल
घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही किच्छा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं।

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