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वर्दी का रौब, फर्जी आईडी और जॉइनिंग लेटर: पुलिस में भर्ती के नाम पर ऐसे ठगे रुपये, मामला जाकर हर कोई हैरान

Mon, 19 Oct 2026 03:05 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Mon, 19 Oct 2026 03:05 PM IST
सार

पुलभट्टा पुलिस ने खुद को राजस्थान पुलिस का दरोगा बताकर नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले मोहम्मद जाहिद को गिरफ्तार किया। 

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Fake inspector arrested in rudrapur
फर्जी दरोगा गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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खुद को राजस्थान पुलिस का दरोगा बताकर उत्तराखंड के युवाओं को पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठग का पर्दाफाश हुआ है। पुलभट्टा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से राजस्थान पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड, उत्तराखंड पुलिस का फर्जी एडमिट कार्ड, फर्जी जॉइनिंग लेटर और पुलिस की एक जोड़ी वर्दी बरामद की है।

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थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि 17 अक्तूबर को किशनपुर, नानकमत्ता निवासी आशा देवी ने तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि आरोपी मोहम्मद जाहिद पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी शरीफ नगर, थाना देवरनियां, जिला बरेली ने उनकी बेटी तुलसी राणा को पुलिस में भर्ती कराने का झांसा दिया। खुद को राजस्थान पुलिस में दरोगा बताकर 40 हजार रुपये ऐंठ लिए और बदले में उत्तराखंड पुलिस का फर्जी भर्ती लेटर, ट्रेनिंग लेटर, आईकार्ड और वर्दी थमा दी। आरोपी फिलहाल सरौली कला में रह रहा था।

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तहरीर पर थाना पुलभट्टा में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने 18 अक्तूबर को आरोपी को दबोच लिया। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आशंका है कि उसने कई और युवाओं से भी इसी तरह ठगी की है।

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