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ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के तहत जुड़ी कीरतपुर की महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं। वह समूह के माध्यम से बड़ी के साथ पहाड़ी नमक, मसाला नमक, हरा नमक और जीरा पाउडर तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों में स्थानीय संसाधनों का उपयोग और पारंपरिक पहाड़ी स्वाद का खास समावेश है। ठंड में बड़ी की मांग सबसे ज्यादा रहती है। दाल-सब्जी में डालने से लेकर तलकर खाने तक बड़ी हर घर की थाली की शान होती है। यही वजह है कि कीरतपुर की महिलाओं के उत्पाद बाजार में हाथों-हाथ बिक रहे हैं। महिलाओं ने साफ-सुथरी पैकिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है ताकि उत्पाद लंबे समय तक ताजा और स्वादिष्ट बने रहें। समूह की महिला कविता, सुनीता और हेमलता का कहना है कि पहले वे ये चीजें सिर्फ अपने घर के लिए बनाती थीं। अब समूह से जुड़कर उन्होंने इसे रोजगार बना लिया है। महिलाएं बाजार में उत्पाद देने के साथ उन्हें स्टॉल पर भी बेच रही हैं। इससे वह नियमित आमदनी कर परिवार की आर्थिक मदद भी कर रही हैं।

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रुद्रपुर। ठंड के मौसम में अब घरों में मूंग की दाल, पेठा और पहाड़ी खीरे की बड़ी का स्वाद फिर से लौट आया है। कीरतपुर के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इन पारंपरिक उत्पादों को बनाने के बाद पैकिंग कर बाजार में बेच रही हैं। महिलाओं के हाथों से बने इन उत्पादों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।