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Udham Singh Nagar News: दिव्यांग बच्चों को बांटे मिठाई और कपड़े

Thu, 05 Nov 2026 11:04 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:04 PM IST
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Distributed sweets and clothes to children with disabilities
काशीपुर। दीपावली पर लायंस क्लब काशीपुर सिटी ने बसई पीरूमदारा स्थित यूएसआर इंदु समिति स्कूल में दिव्यांग एवं बिन मां-बाप के बच्चों को कपड़े व मिठाई वितरित की। क्लब अध्यक्ष एमजेएफ लायन सुखविंदर सिंह ने बताया कि क्लब की ओर से करीब 100 बच्चों का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। वहां पर सचिव बलदेव सिंह, कोषाध्यक्ष शेर जंग सिंह धारीवाल, समर पाल सिंह ग्रेवाल, सतविंदर सिंह, स्वतंत्र मेहरोत्रा, जसवीर सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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