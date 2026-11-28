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टनकपुर और हल्द्वानी, काशीपुर के दो सबसे व्यस्त रूटों में गिने जाते हैं। रोजाना सैकड़ों छात्र, नौकरीपेशा, व्यापारी और तीर्थयात्री इन रूटों पर सफर करते हैं। संख्या कम होने के कारण सुबह और शाम के समय बसों में भारी भीड़ हो जाती है। कई बार यात्रियों को खड़े होकर भी सफर करना मुश्किल हो जाता है। टनकपुर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी बस नहीं मिलने पर महंगे प्राइवेट वाहनों का सहारा लेना पड़ता था। स्थानीय लोगों की ओर से लगातार इन रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाने की मांग उठ रही थी।सहायक महाप्रंबधक राजेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि छोटी बसें इन रूटों के लिए ज्यादा मुफीद रहेंगी। एक तो इनमें संचालन लागत कम आएगी दूसरा संकरे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इन्हें चलाना आसान होगा। कम सवारी होने पर भी बस को खाली नहीं दौड़ाना पड़ेगा जिससे डिपो को घाटा भी कम होगा। दोनों बसों को रूट पर उतारने से पहले फिटनेस जांच, सफाई और अन्य तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। जल्द ही इनका नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा।