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Udham Singh Nagar News: पर्यटकों के लिए एक नवंबर से खुलेगा क्रोकोडाइल पार्क

Sat, 17 Oct 2026 12:40 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:40 AM IST
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Crocodile park to open for tourists from November 1st
खटीमा। इस बार क्रोकोडाइल पार्क के पर्यटकों के लिए एक नवंबर से खुलने की संभावना है। खकरा नाले में झाड़ियां की सफाई और पार्क हुए जलभराव के चलते इस क्रोकोडाइल पार्क को थोड़ा देरी से खोला जा रहा है।
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सुरई रेंज में खकरा नाले पर दो किलोमीटर दायरे में फैला में प्रदेश का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल पार्क है। वर्तमान में इस पार्क में करीब 150 मगरमच्छों के होने की संभावना है। सुरई रेंज के वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल ने बताया कि बरसात के मौसम में खकरा में बरसाती पानी के आने और झाड़ियों के उगने के कारण क्रोकोडाइल पार्क को बंद कर दिया था।
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पार्क में जलभराव हो गया था। झाड़ियों को काटकर खकरा नाले को साफ करने का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि क्रोकोडाइल पार्क में खकरा नाले के किनारे सुरक्षा के लिहाज से जालियां लगाई गई हैं। पार्क में लकड़ियों के आकर्षक पुल बनाए गए हैं। पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और कैंटीन की व्यवस्था की गई है।
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