Udham Singh Nagar News: चैती मैदान में हाईटैक शौचालय का निर्माण अंतिम दौर में

विज्ञापन



मां बाल सुंदरी देवी के चैती मेले में प्रत्येक वर्ष हजारों श्रद्धालु मां भगवती के दर्शन और मेला घूमने पहुंचते हैं। दूरदराज से पहुंचने वाले श्रद्धालु यहां कई दिन तक रहकर मां भगवती की पूजा-अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या के सापेक्ष परिसर में शौचालय नहीं होने से मेले के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निगम प्रशासन ने मंदिर और चैती चौराहा के पास दो हाईटैक शौचालयों के निर्माण की कवायद की। इनका निर्माण कार्य 1.46 करोड़ रुपये से किया जा रहा है। मेयर दीपक बाली ने बताया 9-9 शीटर के दो हाईटैक शौचालय का निर्माण कार्यदायी संस्था सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन देहरादून करा रही है। कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसी साल इनको शुरू करवाकर लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

विज्ञापन

काशीपुर। ऐतिहासिक चैती मैदान बन रहे हाईटेक शौचालय का कार्य जोरशोर से चल रहा है। नगर निगम की ओर से बन रहे शौचालय का 80 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है। जल्द ही लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।