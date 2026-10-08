चुनाव आयोग पर कांग्रेस का सवाल: रुद्रपुर में रैली निकालकर कलक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसी, एडीएम को सौंपा ज्ञापन

रुद्रपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। रुद्रपुर में रैली निकालने के बाद कांग्रेसी कलक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम पंकज उपाध्याय को सौंपा। कांग्रेसियों का कहना था कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन तथा संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

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