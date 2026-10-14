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सीएम ने दी किसानों को राहत: तीन महीने का बिजली बिल किया माफ, केसीसी ऋण वसूली पर भी रोक

Wed, 14 Oct 2026 10:58 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Wed, 14 Oct 2026 10:58 PM IST
सार

आपदा प्रभावित किसानों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने किसानों के तीन महीने का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की। 

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CM Pushkar Singh Dhami waives three months electricity bills of farmers in kashipur
सीएम धामी

विस्तार
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आपदा प्रभावित किसानों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने किसानों के तीन महीने का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की। खेती और बागवानी को हुए नुकसान का आकलन करने के बाद निर्धादित दैवी आपदा राहत के अलावा राज्य सरकार से भी अतिरिक्त सहायता देने की बात कही।

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बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि बीते नौ अक्तूबर को काशीपुर, गदरपुर और रुद्रपुर क्षेत्र में आए आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसल गिरने, दाने झड़ने और जलभराव से फसल पूरी तरह नष्ट हुई है।

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आपदा में प्रभावित किसानों को इससे काफी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए प्रभावित किसानों का अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर का बिजली बिल माफ किया जाएगा। सरकार प्रभावित किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण की वसूली तीन महीने तक स्थगित करने के लिए केंद्र के वित्त मंत्रालय से अनुरोध करेगी। आम, अमरूद और अन्य फसलों को हुए नुकसान का भी आकलन कर किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी।

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