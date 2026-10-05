जनता के बीच पहुंचे सीएम धामी: झनकट में रुकवाया काफिला, लोगों की मांगों को सुना; अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार सुबह नानकमत्ता को जाते समय झनकट क्षेत्र में स्थानीय लोगों को देखकर अपना काफिला रुकवाया और उनसे मुलाकात की । मुख्यमंत्री ने लोगों की ओर से दिए गए प्रार्थना-पत्रों को स्वयं देखा और उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए ।

झनकट में मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद जनता से आत्मीय संवाद करते हुए संबंधित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने सड़क किनारे काफिला रोककर आमजन से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। जनसेवा के लिए सरकार सदैव आमजन के साथ खड़ी है।