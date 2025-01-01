उत्तराखंड: सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर फसलों के नुकसान का लिया जायजा, लोगों से किया संवाद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अंधड़ और ओलावृष्टि से प्रभावित बाजपुर क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेकर किसानों की हरसंभव मदद की बात कही। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि से धान, गन्ना की फसल व अमरूद की बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी से देहरादून लौट रहे थे। ओलावृष्टि की सूचना मिलते ही उन्होंने खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर बाजपुर की ओर मोड़ दिया।

मुख्यमंत्री ने पहले हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, फिर हेलीकॉप्टर को बाजपुर स्थित रिवरडेल स्कूल परिसर में उतारा। खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंचे। सीएम धामी ने खेतों में जाकर फसल के नुकसान का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। एसडीएम ऋचा सिंह ने भी फसल नुकसान की जानकारी दी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस आपदा की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और हरसंभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को संयुक्त टीम गठित कर फसलों को हुए नुकसान का सर्वे प्राथमिकता पर करने और रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। नुकसान के आकलन से लेकर राहत वितरण तक के कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो, इसे पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से किया जाए।