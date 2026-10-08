फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Civic body employees' strike called off following assurances.

Udham Singh Nagar News: आश्वासन के बाद निकाय कर्मियों की हड़ताल स्थगित

Thu, 08 Oct 2026 11:39 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Civic body employees' strike called off following assurances.
बाजपुर/केलाखेड़ा। बाजपुर में पिछले 15 दिन से हड़ताल पर चल रहे निकाय कर्मियों ने चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते के अनुरोध पर आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। वहीं, केलाखेड़ा नगर पंचायत के पर्यावरण मित्रों ने उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष संतोष गौरव के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित कर दिया।
विज्ञापन

बाजपुर में निकाय कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी त्योहार को देखते हुए जनहित में हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। चेयरमैन के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद कर्मचारी शुक्रवार से काम पर लौटेंगे। हड़ताल के कारण नगरीय क्षेत्र में जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए थे जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बृहस्पतिवार दोपहर कर्मचारियों ने पालिका कार्यालय में तालाबंदी कर धरना भी दिया। इस दौरान सीताराम तिवारी, सुरेश कुमार, विनोद, चंद्रजीत सिंह प्रेमी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

केलाखेड़ा में उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष संतोष गौरव ने हड़ताल कर रहे पर्यावरण मित्रों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनीं। कर्मचारियों ने नियमितीकरण समेत अन्य मांगें उनके समक्ष रखीं। उपाध्यक्ष ने दो पर्यावरण मित्रों के नियमितीकरण के साथ ही अन्य मांगों के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद शफी ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से पत्र प्राप्त होते ही दोनों कर्मियों को नियमितीकरण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद पर्यावरण मित्रों ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed