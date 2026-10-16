Udham Singh Nagar News: पीजी कॉलेज के तीस विद्यार्थियों को बांटे प्रमाण-पत्र

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बाजपुर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नौ दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। समापन पर प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रभारी प्राचार्य प्रो. जेएस नेगी ने विद्यार्थियों से प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और अनुभव का उपयोग अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन में करने काे कहा। नोडल अधिकारी जाहिद मुस्तफा ने कहा कि प्रशिक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, ज्ञानवर्धन और कौशल संवर्धन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। डॉ. दर्शन सिंह ने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों का सकारात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। वहां डॉ. पंकज कुमार, डॉ. उषा पांडेय, डॉ. दीपक कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद