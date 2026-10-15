फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Businesses in SIDCUL hit by low voltage and faults.

Udham Singh Nagar News: सिडकुल में कारोबार को लग रहा लो वोल्टेज और फाॅल्ट का झटका

Thu, 15 Oct 2026 01:00 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Businesses in SIDCUL hit by low voltage and faults.
रुद्रपुर। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में बिजली की जर्जर व्यवस्था उद्योगों के लिए परेशानी बन गई है। 20 साल पुरानी लाइनों और जर्जर खंभों के सहारे चल रहे सिडकुल में लगातार फाॅल्ट आ रहे हैं। इससे कंपनियों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है।
विज्ञापन

त्योहारी सीजन में फाॅल्ट के मामले अधिक बढ़ गए हैं। उद्यमियों का कहना है कि सिडकुल की स्थापना के समय जो बिजली लाइनें बिछाई गई थीं आज तक उन्हीं से सप्लाई हो रही है।
विज्ञापन

न तो लाइनों को बदला गया है और ना ही खंभों की मरम्मत हुई है जबकि कंपनियों की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है। कई जगह तार झूल रहे हैं। खंभे जंग लगने से कमजोर हो गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

हल्की हवा या बारिश में भी फाॅल्ट आ जाता है और घंटों बिजली गुल रहती है। इससे महंगी मशीनें खराब हो रही हैं और उत्पादन का नुकसान हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed