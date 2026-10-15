Udham Singh Nagar News: सिडकुल में कारोबार को लग रहा लो वोल्टेज और फाॅल्ट का झटका

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त्योहारी सीजन में फाॅल्ट के मामले अधिक बढ़ गए हैं। उद्यमियों का कहना है कि सिडकुल की स्थापना के समय जो बिजली लाइनें बिछाई गई थीं आज तक उन्हीं से सप्लाई हो रही है।न तो लाइनों को बदला गया है और ना ही खंभों की मरम्मत हुई है जबकि कंपनियों की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है। कई जगह तार झूल रहे हैं। खंभे जंग लगने से कमजोर हो गए हैं।हल्की हवा या बारिश में भी फाॅल्ट आ जाता है और घंटों बिजली गुल रहती है। इससे महंगी मशीनें खराब हो रही हैं और उत्पादन का नुकसान हो रहा है।