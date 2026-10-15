Udham Singh Nagar News: सिडकुल में कारोबार को लग रहा लो वोल्टेज और फाॅल्ट का झटका
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:00 AM IST
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रुद्रपुर। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में बिजली की जर्जर व्यवस्था उद्योगों के लिए परेशानी बन गई है। 20 साल पुरानी लाइनों और जर्जर खंभों के सहारे चल रहे सिडकुल में लगातार फाॅल्ट आ रहे हैं। इससे कंपनियों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है।
त्योहारी सीजन में फाॅल्ट के मामले अधिक बढ़ गए हैं। उद्यमियों का कहना है कि सिडकुल की स्थापना के समय जो बिजली लाइनें बिछाई गई थीं आज तक उन्हीं से सप्लाई हो रही है।
न तो लाइनों को बदला गया है और ना ही खंभों की मरम्मत हुई है जबकि कंपनियों की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है। कई जगह तार झूल रहे हैं। खंभे जंग लगने से कमजोर हो गए हैं।
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हल्की हवा या बारिश में भी फाॅल्ट आ जाता है और घंटों बिजली गुल रहती है। इससे महंगी मशीनें खराब हो रही हैं और उत्पादन का नुकसान हो रहा है।
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त्योहारी सीजन में फाॅल्ट के मामले अधिक बढ़ गए हैं। उद्यमियों का कहना है कि सिडकुल की स्थापना के समय जो बिजली लाइनें बिछाई गई थीं आज तक उन्हीं से सप्लाई हो रही है।
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न तो लाइनों को बदला गया है और ना ही खंभों की मरम्मत हुई है जबकि कंपनियों की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है। कई जगह तार झूल रहे हैं। खंभे जंग लगने से कमजोर हो गए हैं।
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हल्की हवा या बारिश में भी फाॅल्ट आ जाता है और घंटों बिजली गुल रहती है। इससे महंगी मशीनें खराब हो रही हैं और उत्पादन का नुकसान हो रहा है।