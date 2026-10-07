फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Buses not running on Meerut and Rampur routes despite receiving permission.

Udham Singh Nagar News: अनुमति मिलने के बाद भी मेरठ और रामपुर रूट पर नहीं चल रही बस

Wed, 07 Oct 2026 11:59 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Buses not running on Meerut and Rampur routes despite receiving permission.
काशीपुर। दिल्ली रूट से हटने के बाद बीएस-4 की बसें हरिद्वार, देहरादून और टनकपुर रूट पर संचालित हो रही है। अब डिपो के पास मेरठ और रामपुर का परमिट मिल गया है। बावजूद इसके इन रूटों पर इन बसों का संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में मेरठ और रामपुर जाने वाले यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

काशीपुर से मेरठ और रामपुर के लिए वर्तमान में सीधी सरकारी बस सेवा नहीं होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग महंगा किराया देकर निजी वाहनों पर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। कई बार लोगों को मुरादाबाद जाकर बस बदलनी पड़ती है। काशीपुर डिपो की सेवा शुरू होने से यात्रियों को किफायती और सुरक्षित सफर मिल सकता है लेकिन डिपो प्रशासन अभी तक बस सेवा शुरू नहीं कर सका है। पहले परमिट नहीं होने की परेशानी बताई जा रही थी अब बस कम होने की बात कही जा रही है। डिपो दिल्ली रूट से हटी बीएस-4 की बसों को हरिद्वार, देहरादून रूट पर संचालित कर रहा है जबकि इन रूटों पर पहले से ही बसों का संचालन होता रहा है। मेरठ और रामपुर के लिए लंबे समय से स्थानीय लोग बस संचालित करने की मांग करते रहे है। बावजूद इसके बस सेवा शुरू नहीं होने से लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है।
विज्ञापन

डिपो के कनिष्ठ केंद्र प्रभारी अनवर कमाल ने बताया कि मेरठ व रामपुर रूट पर बसों का संचालन करने के लिए बसों की कमी है। बसों की उपलब्धता के बाद बसों का संचालन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed