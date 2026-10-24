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रुद्रपुर: बगवाड़ा मंडी के पास सड़क पर गाय से टकराई बाइक, दंपति गंभीर घायल; पुलिस ने अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान

Sat, 24 Oct 2026 11:06 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 24 Oct 2026 11:06 AM IST
सार

रुद्रपुर के बगवाड़ा मंडी के पास सड़क पर अचानक गाय आने से बाइक टकरा गई, जिसमें सवार दंपति गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को तुरंत मेडिसिटी अस्पताल पहुंचाया।

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Bike collided with a cow on the road near Bagwada Mandi Rudrapur
बाइक सवार दंपति अस्पताल में भर्ती - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रुद्रपुर शहर के बगवाड़ा मंडी के पास सड़क पर अचानक गाय के आ जाने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तत्काल मेडिसिटी अस्पताल पहुंचाया।

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जगतपुरा निवासी वीरेंद्र सिंह शुक्रवार को पत्नी शीतल सिंह के साथ मोटरसाइकिल से महाराजपुर से रुद्रपुर आ रहे थे। बगवाड़ा मंडी के पास अचानक गाय सामने आ गई। बाइक अनियंत्रित होकर गाय से टकरा गई, जिससे दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए।
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हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी वैभव सैनी, कोतवाली प्रभारी संजय पाठक और बगवाड़ा चौकी प्रभारी निर्मल लटवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल गाय के उपचार की व्यवस्था भी कराई गई। सड़क पर अचानक मवेशियों के आने से वाहन चालकों की जान पर खतरा बना हुआ है।

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