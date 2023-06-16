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Udham Singh Nagar News: चित्रकला प्रतियोगिता में भावना और संध्या प्रथम

Thu, 08 Oct 2026 12:17 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 12:17 AM IST
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Bhavna and Sandhya stood first in the painting competition.
खटीमा। खटीमा डिग्री कॉलेज में बुधवार को सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत मेरे सपनों का विकसित भारत-2047 विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। इसमें बीएससी पंचम सेमेस्टर की छात्रा भावना और बीएड प्रथम सेमेस्टर की छात्रा संध्या ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। चंद्रकला ने द्वितीय और शाजिया खान व आतिब ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। संवाद
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