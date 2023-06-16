Udham Singh Nagar News: चित्रकला प्रतियोगिता में भावना और संध्या प्रथम

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खटीमा। खटीमा डिग्री कॉलेज में बुधवार को सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत मेरे सपनों का विकसित भारत-2047 विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। इसमें बीएससी पंचम सेमेस्टर की छात्रा भावना और बीएड प्रथम सेमेस्टर की छात्रा संध्या ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। चंद्रकला ने द्वितीय और शाजिया खान व आतिब ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। संवाद