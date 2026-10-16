Udham Singh Nagar News: 100 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी, मगर फैकल्टी का टोटा अब भी चुनौती

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कॉलेज ने सत्र 2026-27 के लिए आवेदन किया था जिसे 12 जुलाई को एमएआरबी ने खारिज कर दिया। 27 जुलाई को प्रथम अपील भी 19 अगस्त को खारिज हो गई। इसके बाद 11 सितंबर को केंद्र में द्वितीय अपील की गई। 25 सितंबर को टीईजी और सीओओ की संयुक्त बैठक में पाया गया कि कॉलेज में 51 फैकल्टी कार्यरत हैं। तब भी मानक से 29 कम हैं। बैठक में यह भी माना गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनिकल सुविधाओं और उपकरणों में काफी सुधार हुआ है। चूंकि यूजी काउंसलिंग एडवांस स्टेज में है इसलिए अनुमति अगले सत्र के लिए दी गई। हालांकि कई मानकों पर अभी भी काम पूरा नहीं हो सका है।केंद्र से सैद्धांतिक अनुमति मिलना बड़ी उपलब्धि है। रिक्त फैकल्टी पदों को भरने और इंफ्रास्ट्रक्चर को एनएमसी मानकों के अनुरूप मजबूत करने पर काम तेज कर दिया गया है। -डॉ. सीपी भैसोड़ा, प्राचार्य।