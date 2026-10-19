फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Amenity defeated Maurya Cricket Academy by 63 runs.

Udham Singh Nagar News: एमिनिटी ने मौर्य क्रिकेट अकादमी को 63 रनों से हराया

Mon, 19 Oct 2026 12:39 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Amenity defeated Maurya Cricket Academy by 63 runs.
रुद्रपुर। मदनलाल क्रिकेट ग्राउंड पर एमिनिटी क्रिकेट अकादमी और मौर्य क्रिकेट अकादमी के बीच मैच हुआ। 40 ओवर के निर्धारित मैच में एमिनिटी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। एमिनिटी की पूरी टीम 156 रनों पर ऑलआउट हो गई। टीम के लिए शिवांश ने 36 और गौरव मौर्य ने 42 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मौर्य क्रिकेट अकादमी की टीम दबाव में बिखर गई और 93 रन पर ही ऑलआउट हो गई। एमिनिटी के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। अक्षित ने चार विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। एमिनिटी क्रिकेट अकादमी ने 63 रनों से मैच जीत लिया। शानदार गेंदबाजी के लिए अक्षित को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच में अंपायर की भूमिका राजेंद्र कुमार, नवीन पंत, हिमांशु चौधरी और कमल सिंह ने निभाई, जबकि स्कोरर बलवंत सिंह रहे। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed