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उनके पिता अरविंद गोस्वामी राजकीय प्राथमिक विद्यालय खटीमा द्वितीय में प्रधानाध्यापक व माता मंजू गोस्वामी राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमरूखुर्द प्रथम में शिक्षिका हैं। पिता अरविंद गोस्वामी ने बताया कि बताया कि अभिनव ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। टेक्निकल एंट्री स्कीम से अभिनव का लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ है। उसे 11 जनवरी 2027 भारतीय नौसेना अकादमी कोच्चि में ज्यॉइनिंग करनी है। अभिनव की इस उपलब्धि पर शिक्षक कमान सामंत, सुरेश शर्मा, गोरी शंकर जोशी, महेश रौतेला ने बधाई दी।

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खटीमा। ग्राम सुजिया, खटीमा निवासी अभिनव गिरि का चयन भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है। अभिनव का परिवार मूल रूप से ख्वांकोट, कनालीछीना, पिथौरागढ़ का रहने वाला है और वर्तमान में ग्राम सुजिया, खटीमा में निवास करता है।