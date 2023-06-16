Udham Singh Nagar News: कार्यशाला में गणित-विज्ञान के 42 शिक्षकों ने किया प्रतिभाग

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खटीमा। राजकीय इंटर कॉलेज में तीन दिवसीय गणित-विज्ञान शिक्षक कार्यशाला का बीईओ भानुप्रताप कुशवाहा ने शुभारंभ किया। कार्यशाला के पहले दिन 42 गणित व विज्ञान शिक्षक-शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षक एन वेंकटेश, राम सिंह कुशवाहा और हरीश ने विभिन्न प्रयोगों, गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया। समन्वयक नरेंद्र सिंह रौतेला ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाएं शिक्षकों को कक्षा-कक्ष में प्रयोगात्मक और नवाचारी शिक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहां प्रधानाचार्य संतोष कुमार, जीजीआईसी की प्रधानाचार्य पुष्पा सावंत, निर्मल कुमार न्योलिया, मीनू खेतवाल, प्रीति जोशी, निर्मला, पुष्पांजलि पाल, पूनम रौतेला, सुरेश शर्मा, महेश पाल सिंह, अंजुम आलम आदि थे। संवाद