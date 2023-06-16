Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर के 19 खिलाड़ी जिला स्तरीय किक्रेट प्रतियोगिता में दिखाएंगे दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 12:19 AM IST
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रुद्रपुर। ब्लॉक स्तरीय अंडर-17 और अंडर-19 बालिका वर्ग के क्रिकेट चयन ट्रायल्स श्री गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज रुद्रपुर में हुए। ट्रायल्स का उद्घाटन प्रधानाचार्य प्रीति अग्रवाल ने किया। ब्लॉक खेल समन्वयक कमल सक्सेना ने चयनकर्ता की जिम्मेदारी निभाई।
बुधवार को हुए ट्रायल्स में श्री गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज रुद्रपुर, राजकीय इंटर कॉलेज फौजी मटकोटा और विजडम पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में साक्षी अनौरिया, अर्शना दास, अंशिका शर्मा, प्रिया, तारिका रावत, सुनीता रावत, नैना, स्नेहा पासवान, मोहिनी, तनिशा, मीतू राणा चयनित हुए। अंडर-17 बालिका वर्ग में अहिल्या, मनीषा, शिवानी, माधुरी कुशवाहा, महिमा, अर्शीला, सुनीता, आशिका गंगवार का चयन हुआ। वहां आदर्श कुमार, रमेश चंद, विनीता नयाल, कविता छाबड़ा, दीपिका गौड़, उत्तम सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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बुधवार को हुए ट्रायल्स में श्री गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज रुद्रपुर, राजकीय इंटर कॉलेज फौजी मटकोटा और विजडम पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में साक्षी अनौरिया, अर्शना दास, अंशिका शर्मा, प्रिया, तारिका रावत, सुनीता रावत, नैना, स्नेहा पासवान, मोहिनी, तनिशा, मीतू राणा चयनित हुए। अंडर-17 बालिका वर्ग में अहिल्या, मनीषा, शिवानी, माधुरी कुशवाहा, महिमा, अर्शीला, सुनीता, आशिका गंगवार का चयन हुआ। वहां आदर्श कुमार, रमेश चंद, विनीता नयाल, कविता छाबड़ा, दीपिका गौड़, उत्तम सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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