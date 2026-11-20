Udham Singh Nagar News: अंडर-19 बालिका फुटबाल टीम में 13 खिलाड़ियों का चयन
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:19 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:19 AM IST
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रुद्रपुर। राज्य स्तरीय अंडर-19 बालिका फुटबाल प्रतियोगिता के लिए ऊधमसिंह नगर की टीम का चयन कर लिया गया है। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुए जिला स्तरीय ट्रायल में 21 बालिकाओं ने हिस्सा लिया जिनमें से 13 खिलाड़ियों का चयन किया गया।
चयनित खिलाड़ियों में दीपिका पाल, निकिता, वैष्णवी, रजनी जाटव, वैष्णवी शर्मा, खुशी, गायत्री पाल, कशिश चंद्र, नीलम, ऋषिका विश्वास, निर्मला, ईशा और पूजा शामिल हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी जानकी कार्की ने बताया कि चयनित टीम 21 से 23 नवंबर तक उत्तरकाशी के स्पोर्ट्स स्टेडियम मनेरा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबाल प्रतियोगिता के अंडर-19 बालिका वर्ग में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। उन्होंने बताया कि ट्रायल में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और खिलाड़ियों की खेल क्षमता के आधार पर की गई। उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।
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चयनित खिलाड़ियों में दीपिका पाल, निकिता, वैष्णवी, रजनी जाटव, वैष्णवी शर्मा, खुशी, गायत्री पाल, कशिश चंद्र, नीलम, ऋषिका विश्वास, निर्मला, ईशा और पूजा शामिल हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी जानकी कार्की ने बताया कि चयनित टीम 21 से 23 नवंबर तक उत्तरकाशी के स्पोर्ट्स स्टेडियम मनेरा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबाल प्रतियोगिता के अंडर-19 बालिका वर्ग में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। उन्होंने बताया कि ट्रायल में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और खिलाड़ियों की खेल क्षमता के आधार पर की गई। उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।
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