ऊधमसिंह नगर: एसएसपी का बड़ा फेरबदल, 11 इंस्पेक्टर-दरोगाओं के तबादले; कई चौकियों में नए प्रभारी तैनात

एसएसपी अजय गणपति ने ऊधमसिंह नगर जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण चौकियों और कोतवाली में नई तैनातियां की गई हैं। जारी आदेश के अनुसार, इंस्पेक्टर संजय पाठक को रुद्रपुर कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दरोगा दीपक तिवारी को लालपुर चौकी प्रभारी और दरोगा प्रदीप कोहली को सिडकुल सितारगंज चौकी प्रभारी बनाया गया है।

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