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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   11 inspectors and sub-inspectors transferred in Udham Singh Nagar

ऊधमसिंह नगर: एसएसपी का बड़ा फेरबदल, 11 इंस्पेक्टर-दरोगाओं के तबादले; कई चौकियों में नए प्रभारी तैनात

Fri, 16 Oct 2026 11:03 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Fri, 16 Oct 2026 11:03 AM IST
सार

रुद्रपुर में एसएसपी अजय गणपति ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तबादले कर दिए हैं। इंस्पेक्टर संजय पाठक को रुद्रपुर कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

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11 inspectors and sub-inspectors transferred in Udham Singh Nagar
तबादले। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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एसएसपी अजय गणपति ने ऊधमसिंह नगर जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण चौकियों और कोतवाली में नई तैनातियां की गई हैं। जारी आदेश के अनुसार, इंस्पेक्टर संजय पाठक को रुद्रपुर कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दरोगा दीपक तिवारी को लालपुर चौकी प्रभारी और दरोगा प्रदीप कोहली को सिडकुल सितारगंज चौकी प्रभारी बनाया गया है।

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इसके अलावा दरोगा जगत सिंह शाही को एसओजी प्रभारी, भूपाल राम पौड़ी को शिवराजपुर पट्टी चौकी प्रभारी, दरोगा नवीन जोशी को मंडी चौकी प्रभारी, दरोगा महेश कांडपाल को रम्पुरा चौकी प्रभारी, दरोगा संदीप शर्मा को बाजार रुद्रपुर चौकी प्रभारी, दरोगा मनोज देव को बरहैनी चौकी प्रभारी, दरोगा बसंत प्रसाद को जसपुर कोतवाली और दरोगा दीपक कौशिक को सरकड़ा सितारगंज चौकी प्रभारी की नियुक्ति की गई है।

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माना जा रहा है कि यह तबादला कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने व पुलिसिंग को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

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