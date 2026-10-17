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Tehri News: स्कूल के बरामदे और कक्षाओं में गड्ढों की है भरमार

Sat, 17 Oct 2026 05:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 17 Oct 2026 05:21 PM IST
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The school's verandas and classrooms are riddled with potholes.
कंडीसौड़ (टिहरी)। राजकीय इंटर कॉलेज छाम कंडीसौड़ के बरामदे और कक्षा-कक्षों का फर्श उखड़ने से छात्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। स्कूल बरामदा और कक्षा-कक्षों में जगह-जगह गड्ढे बनने से छात्रों को कक्षाओं में आतेजाते ठोकर लगने का खतरा बना हुआ है। फर्श से सीमेंट और रेत उखड़ने के कारण हवा चलने पर धूल भी उड़ती रहती है। लंबे समय बाद भी विद्यालय भवन की मरम्मत नहीं होने से अभिभावकों में शासन-प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
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राजकीय इंटर कॉलेज छाम कंडीसौड़ के भवन का निर्माण 2005 में हुआ था। स्थापना के 21 साल बाद बरामदे और कक्षा-कक्षों के फर्श की हालत खराब हो गई है। कई जगह सीमेंट पूरी तरह उखड़ गया है। फर्श पर बने गड्ढों के कारण विद्यार्थियों को कक्षाओं में आनेजाने में परेशानी झ़ेलनी पड़ रही है।
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अभिभावक शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुमेरी बिष्ट ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी व बीडीसी की बैठक में वह अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा चुकी है। अधिकारियों ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन भले ही दिया था लेकिन लंबे समय बाद भी धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान सुमन सिंह गुसाईं, बीडीसी सदस्य नाथी सिंह रावत, लक्ष्मी प्रसाद खंडूरी ने बताया कि बरामदे से कक्षों में जाते समय गड्ढों के कारण विद्यार्थियों को ठोकर लगती है। उन्होंने विद्यालय के फर्श की जल्द मरम्मत कराने की मांग की। प्रधानाचार्य मदन सिंह पंवार ने बताया कि वर्तमान सत्र में 83 विद्यार्थी स्कूल में अध्यनरत है।
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विद्यालय के बरामदे और कक्षों में मरम्मत कार्य कराने के लिए जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। मरम्मत कार्य कराकर समस्या का समाधान कराया जाएगा।
-अनूप बगियाल, प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी थौलधार
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