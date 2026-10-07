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Tehri News: नामिका निरीक्षण टीम ने परखी शैक्षणिक व्यवस्था

Wed, 07 Oct 2026 06:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Wed, 07 Oct 2026 06:43 PM IST
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The Namika inspection team examined the educational system
कंडीसौड़ (टिहरी)। थौलधार ब्लॉक के जीआईसी कटखेत में दो दिवसीय नामिका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम ने स्कूल की शैक्षणिक गतिविधि, स्वच्छता, अभिलेखों का रखरखाव और छात्रों की अन्य गतिविधियों का अवलोकन किया।
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पैनल अधीक्षक डॉ. सुशील कोटनाला, प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह कंडवाल, देवेंद्र सिंह बर्तवाल और अभिलेख निरीक्षक सोहन सिंह राणा शामिल थे। निरीक्षण दल ने कॉलेज की सभी शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और अभिलेखीय कार्यों का गहनता से अवलोकन किया। प्रभारी प्रधानाचार्य जितेंद्र बिष्ट ने कहा कि नामिका निरीक्षण दल के सदस्यों का सकारात्मक मार्गदर्शन और बहुमूल्य सुझावों से निश्चित ही छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर एसएमसी अध्यक्ष पार्वती देवी और पीटीए अध्यक्ष सोभन दास आदि मौजूद थे। संवाद
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