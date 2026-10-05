Tehri News: इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ किया प्रदर्शन

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कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुडे लोग नई टिहरी हनुमान चौक पर एकत्रित हुए। डॉ़ भीमराव आंबेडकर के स्मारक पर जाकर संविधान का वाचन किया। इसके बाद डाइजर होते हुए रैली कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुरारीलाल खंडवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयोग केंद्र की भाजपा सरकार के जरिए वोट चोरी के कार्य में लगे है।इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग के बर्खास्तगी की मांग करेंगा। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयोग के कारण लोकतंत्र खतरे हैं। लोग लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और भीमलाल आर्य ने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर देश में करोड़ों मतदाओं को उनके अधिकार से वंचित किया गया है। भाजपा के लोग उन्हें बचाने के काम में लगे है।भाकपा के जिला सचिव भगवान सिंह राणा ने एसआईआर को रद्द करने की मांग की। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट तिराहे पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। इस मौके पर महिला जिलाध्यक्ष आशा रावत, राकेश राणा, विजय गुनसोला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मान सिंह रौतेला, प्रवीन भंडारी, देवेंद्र नौडियाल मौजूद थे।