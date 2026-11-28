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नई टिहरी। त्रिवेणी कौथिग की दूसरी सांस्कृतिक संध्या जागर सम्राट पद्मश्री डॉ. प्रीतम भरतवाण और उनकी टीम के नाम रही। प्रीतम भरतवाण ने जागरों और अपने लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों को देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं, स्कूली छात्र-छात्राओं और स्थानीय सांस्कृतिक दलों ने भी रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा।नगर पालिका टिहरी की पहल पर बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित त्रिवेणी कौथिग की दूसरी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ शुक्रवार शाम एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और नगर पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने किया। एडीएम नेगी ने नगर पालिका के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। पालिकाध्यक्ष रावत ने कहा कि पुरानी टिहरी की सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।टीएचडीसी के डीजीएम मोहन सिंह श्रीस्वाल ने कहा कि मेले आपसी मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद मंच पर पहुंचे जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने रूमा झूमा, संध्या और मेरी हिमवंत देशा की प्रस्तुति दी। ग्रुप नृत्य में लाडी बेडूले, मोरी रख्या खोली, मेरा मुलुक चली घुमी और कैमरा का बीच की प्रस्तुति ने मोहा।उनके भतीजे प्रद्युम्न भरतवाण ने राज राजेश्वरी जागर और बिन्दुली में उनका साथ दिया। प्रीतम भरतवाण ने मेरी किमसारी हाट, सब कथा हवे गैन, सरुली, मेरी गजणा, मोहन तेरी मुरली, सुंदरा छोरी स्यो पक्या और ताउनसा भो गीतों की प्रस्तुति दी। इससे पहले सेंट ऐंथोनी पब्लिक स्कूल, डायट टिहरी, पार्वती कीर्तन मंडली, गीता भवन कीर्तन मंडली बौराड़ी, मॉडल स्कूल नई टिहरी, ऐश्वर्य ग्रुप और पीजी कॉलेज की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई।इस मौके पर टीएचडीसी के प्रबंधक मनवीर नेगी, दीपक उनियाल, बीपीएस रावत, गिरीश उनियाल, सभासद पंचम तोपवाल, गुरु प्रसाद चमोली, डॉ. प्रीति पोखरियाल, मानवेंद्र रावत, विनीत उनियाल, प्रवेश चौहान, शिव सिंह सजवाण, अरविंद जोशी आदि मौजूद रहे।