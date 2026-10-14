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टिहरी गढ़वाल: ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई, 9.30 लाख की स्मैक के साथ ऋषिकेश निवासी युवक गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 11:24 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Published by: Renu Saklani Updated Wed, 14 Oct 2026 11:24 AM IST
सार

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 31 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत 9.30 लाख रुपये है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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Tehri police arrest rishikesh man with 31 grams of smack worth Rs 9.30 lakh under operation prahar
पुलिस - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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टिहरी गढ़वाल में पुलिस ने 31 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत 9 लाख 30 हजार रुपये है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देशन में नतशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 13 अक्तूबर 2026 को ऑपरेशन प्रहार के तहत बीपुरम चौकी क्षेत्र में खाड़खाला के पास चेकिंग के दौरान एक युवक को पकड़ा गया।

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गिरफ्तार युवक की पहचान गौतम (26) पुत्र कलीराम, निवासी गली नंबर-5, शांति नगर, भरत मंदिर स्कूल के पास, ऋषिकेश, जिला देहरादून के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 31 ग्राम स्मैक बरामद की।

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पुलिस ने बरामद स्मैक को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ कोतवाली नई टिहरी में मुकदमा संख्या 40/2026 दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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