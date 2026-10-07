Tehri News: सीएम ट्रॉफी में विजेता रहे टिहरी के खिलाड़ी व कोच सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Wed, 07 Oct 2026 06:45 PM IST
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नई टिहरी। प्रदेश स्तरीय मुख्यमंत्री ट्रॉफी बेसबॉल टूर्नामेंट में टिहरी के खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में शानदार प्रदर्शन कर जिले का मान बढ़ाया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का बुधवार को शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से बौराड़ी में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान कबड्डी में अंतरराष्ट्रीय रेफरी बने मनोज नेगी को भी सम्मानित किया गया।
कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलदीप पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री ट्रॉफी के बालिका वर्ग में टिहरी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। पुरुष अंडर-20 वर्ग में भी जिले की टीम उपविजेता रही, जबकि अंडर-14 वर्ग में टिहरी की टीम ने विजेता बनने का गौरव हासिल किया। समारोह में अध्ययन कठैत, आयुष भट्ट, सुनीधी, रिचा, अली हुसैन का माल्यार्पण कर नागरिक अभिनंदन किया गया। खिलाड़ियों के कोच और मार्गदर्शक शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।
इस मौके पर नागरिक मंच के अध्यक्ष सुंदर लाल उनियाल, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विजय गुणसोला, नरेंद्र चंद रमोला, सूरज राणा, चंडी प्रसाद डबराल, विजय नेगी मौजूद रहे। संवाद
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कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलदीप पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री ट्रॉफी के बालिका वर्ग में टिहरी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। पुरुष अंडर-20 वर्ग में भी जिले की टीम उपविजेता रही, जबकि अंडर-14 वर्ग में टिहरी की टीम ने विजेता बनने का गौरव हासिल किया। समारोह में अध्ययन कठैत, आयुष भट्ट, सुनीधी, रिचा, अली हुसैन का माल्यार्पण कर नागरिक अभिनंदन किया गया। खिलाड़ियों के कोच और मार्गदर्शक शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
इस मौके पर नागरिक मंच के अध्यक्ष सुंदर लाल उनियाल, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विजय गुणसोला, नरेंद्र चंद रमोला, सूरज राणा, चंडी प्रसाद डबराल, विजय नेगी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन