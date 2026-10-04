Tehri News: सैलानियों से गुलजार रही टिहरी झील, बोट कारोबारियों के खिले चेहरे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार को टिहरी झील में सुबह से ही सैलानियों की अच्छी खासी आवक देखने को मिली। इससे बोट व्यवसायियों और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, देहरादून, हरिद्वार से बड़ी संख्या में सैलानी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाने यहां पहुंचे। सैलानियों की बढ़ती संख्या से बोट व्यवसाय और स्थानीय व्यापारी खासे उत्साहित हैं।हालांकि मानसून के बाद पिछले दो-तीन से झील क्षेत्र में पर्यटकों की चहल कदमी बढ़नी शुरू हो गई थी, लेकिन रविवार को झील क्षेत्र दिनभर पर्यटकों से गुलजार रही। लेकिन रविवार को बोटिंग करने वाले पर्यटकों की संख्या 728 तक जा पहुंची। सैलानियों की एकाएक बढ़ती संख्या से बोट व्यवसाय और स्थानीय व्यापारी खासे उत्साहित हैं।टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के नवीन नेगी, अंमित गौड़ ने बताया कि रविवार को सैलानियों ने बड़ी संख्या में झील में बोटिंग और साहसिक खेलों का मजा लिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब मौसम सामान्य होने पर झील क्षेत्र में इसी तरह पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी।