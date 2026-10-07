Tehri News: 2047 के विकसित भारत का संकल्प लेकर निकली सेवा ज्योति यात्रा

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कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक किशोर उपाध्याय, धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी और भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लोगों ने लाइव प्रसारण सुना।स्वास्थ्य मंत्री उनियाल ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। सामूहिक प्रयासों से ही देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है।मशाल के साथ प्रताप इंटर कॉलेज मैदान से बौराड़ी साईं चौक तक सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भाजपा जिला प्रभारी अनिल गोयल, दायित्वधारी सोना सजवाण, जोत सिंह बिष्ट, संजय नेगी, खेम सिंह चौहान, गीता रावत, विनोद सुयाल, एससी आयोग की सदस्य सुनीता देवी मौजूद रहे।