Tehri News: सौंदकोटी और मजूली डागर स्कूल भवनों का होगा पुनर्निर्माण

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सौंदकोटी मल्ली का प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1971 में किया गया था। विद्यालय की छत टिनशेड और दीवारें पत्थरों की बनी है। मरम्मत के अभाव में विद्यालय भवन की स्थिति खराब होती गई। भवन की स्थिति जर्जर-जर्जर होने से वर्ष 2000 में एक अतिरिक्त पक्के कक्ष का निर्माण करवाया गया लेकिन 26 साल बाद अतिरिक्त कक्ष की हालत भी खराब हो गई है।बारिश में छत से पानी का रिसाव होने से कमरे में रखा सामान खराब होने की संभावना बनी रहती है। भवन की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए प्रधानाध्यापिका संगीता चमोली ने वर्ष 2024 में स्वयं के 40 हजार खर्च कर विद्यालय की छत, दीवारों की मरम्मत के साथ रंग-रोगन आदि का कार्य करवाया। बारिश में विद्यालय की छत से कमरों में पानी टपकता रहता है।वर्तमान समय में स्कूल 17 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। प्रधानाध्यापिका संगीता ने बताया कि गत पांच वर्षों के भीतर विद्यालय के छह बच्चों का चयन राजीव गांधी नवोदय और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। वहीं कीर्तिनगर के मजूली डागर प्राथमिक विद्यालय भवन की हालत खस्ताहाल होने से बारिश में छात्रों को पठन-पाठन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सौंदकोटी विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 37.36 लाख तथा मजूली डागर के लिए 39.94 लाख की धनराशि जारी हुई है। जिसके बाद भवनों के पुनर्निर्माण की उम्मीद जगी है।विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भवनों को डिस्मेंटल करने के लिए पत्रावली निदेशालय को भेजी गई है। अनुमति मिलने के बाद ही भवनों का डिस्मेंटल कर पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा।-विशाल चौहान, ईई, ग्रामीण निर्माण विभाग टिहरी।