Tehri News: पाइपलाइन और केबल से घिरी सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ा

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स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के एक हिस्से में पाइपलाइन और केबल बेतरतीब ढंग से फैली होने से वाहनों को निकलने के लिए कम जगह मिल रही है। ढालदार सड़क होने के कारण स्थिति जोखिम भरी बनी हुई है। यदि पाइपलाइन और केबल को सड़क से हटाया जाए तो इस हिस्से में डेढ़ से दो फीट तक अतिरिक्त जगह मिल सकती है।वाहनों आवागमन सुगम हो सकता है। पूर्व बीडीसी सदस्य सोमवारी लाल नौटियाल, बीडीसी सदस्य अनीश कुमार, ग्राम प्रधान कुलबीर रावत, शांति प्रसाद गौड़ ने लोनिवि से जल संस्थान और जियो कंपनी को नोटिस देने के साथ ही मौके पर मुनादी कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सड़क लोगों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता है। ऐसे स्थान पर पाइपलाइन और केबल फैलाकर सड़क को संकरा करना दुर्घटना को न्योता दे रहा है। संबंधित विभागों को तत्काल इन्हें हटाकर सड़क को व्यवस्थित करना चाहिए।सिर्वाधार के समीप जल संस्थान को पाइपलाइन हटाने के लिए कहा गया है। जल संस्थान ने जेई को मौके पर भेजकर पाइपलाइन हटाने की बात कही है। जियो कंपनी की केबल भी जल्द हटाई जाएगी।- आदर्श गोपाल, ईई, लोनिवि थत्यूड़