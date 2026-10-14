फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Public anger erupts over water crisis in Chamba.

Tehri News: चंबा में पानी के संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा

Wed, 14 Oct 2026 06:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Wed, 14 Oct 2026 06:43 PM IST
विज्ञापन
Public anger erupts over water crisis in Chamba.
जल संस्थान कार्यालय पर प्रदर्शन पर उठाई मांग
विज्ञापन

घरेलू कनेक्शन से भवन निर्माण का आरोप, जल संस्थान पर उठाए सवाल
चंबा (टिहरी)। नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का समय बढ़ाने, नालियों से पेयजल पाइपलाइन हटाने और भवन निर्माण में घरेलू पानी के उपयोग पर रोक लगाने सहित अन्य मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने बुधवार को जल संस्थान कार्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी यदि एक सप्ताह के अंतर्गत उक्त समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंबा नगर क्षेत्र में दो दिन के अंतराल में सिर्फ एक घंटे ही पानी की आपूर्ति की जा रही है।
विज्ञापन

उन्होंने नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का समय बढ़ाने, नालियों में बिछी पाइप लाइनों को हटाकर उचित स्थान पर व्यवस्थित करने की मांग प्रमुखता से उठाई। आरोप लगाया कि कई रसूकदार लोग भवन निर्माण कार्यों में घरेलू पानी के कनेक्शन का उपयोग कर रहे है। ऐसी स्थिति में निर्माण कार्यों में घरेलू पानी के उपयोग से आम लोगों की जरूरतें प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मौके पर अंकित सजवाण, विमला देवी, लक्ष्मी देवी, प्रभा देवी, गीता देवी, सुषमा देवी, सुनीता आदि मौजूद रहे। ईई प्रशांत भारद्वाज का कहना है कि चंबा पेयजल योजना पुनर्गठन का प्रस्ताव जल निगम के माध्यम से भेजा गया है। पुनर्गठन के बाद ही पानी आपूर्ति करने का समय बढ़ाया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed