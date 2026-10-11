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Tehri News: बूढ़ाकेदार मंदिर पर डाक टिकट का किया अनावरण

Sun, 11 Oct 2026 07:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sun, 11 Oct 2026 07:08 PM IST
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Postage stamp on Budhakedar Temple unveiled.
जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी टिहरी पैक्स-26 का समापन
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नई टिहरी। भारतीय डाक विभाग के डाक मंडल टिहरी की ओर से राजकीय महाविद्यालय के बहुद्देशीय सभाग में जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी टिहरी पैक्स-26 का समापन हो गया। इस अवसर पर उत्तराखंड परिमंडल के डाक निदेशक दिनेश कुमार मिस्त्री तथा डाक विभाग के अधिकारियों ने बूढ़ाकेदार मंदिर के डाक टिकट का अनावरण किया।
डाक अधीक्षक गंगा सिंह राणा ने कहा कि डाक विभाग अपनी सेवाओं को तक दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों की जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगा। कहा कि प्रदर्शनी में डाक टिकटों के माध्यम से डाक विभाग के कर्मियों ने छात्र-छात्राओं और लोगों को भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला विरासत और ज्ञान विज्ञान के पहलुओं के बारे में जानकारी दी।
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डाक विभाग के अधिकारियों ने दो दिवसीय प्रदर्शनी में छात्र-छात्राओं के बीच संपन्न हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अधीक्षक राणा ने कहा कि डाक टिकट प्रदर्शनी से फिलेटली के प्रचार- प्रसार को नई दिशा मिली है। लोगों को डाक विभाग की सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानने का मौका मिला है। इस मौके पर हरिंद्र सिंह नेगी, प्रदीप पंत, श्रीदेश, कृष्णानंद पंत, अभय मिश्रा, प्रदीप, पंत प्रो प्रीति कुमारी, संदीप फरस्वाण, चंदन सिंह, गौतम कुमार, फिरोज अंसारी आदि मौजूद थे। संवाद
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