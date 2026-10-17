Tehri News: विज्ञान प्रतियोगिता में नरेंद्रनगर और कीर्तिनगर ब्लॉक का दबदबा

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मुख्य अतिथि प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक तस्लीम कुरैशी ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के साथ नए प्रयोगों और तकनीकी नवाचारों के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सीनियर वर्ग में नरेंद्रनगर ब्लॉक प्रथम, चंबा द्वितीय और कीर्तिनगर तृतीय स्थान पर रहा। विज्ञापन

वहीं, जूनियर वर्ग में कीर्तिनगर ब्लॉक प्रथम, नरेंद्रनगर द्वितीय और भिलंगना तृतीय स्थान पर रहा। सीनियर और जूनियर वर्ग की विजेता टीमें 25 और 26 अक्तूबर को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) देहरादून में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। इस मौके पर मनोज असवाल, सुरेंद्र शाह, हरीश बडोनी, मदन रावत, सूर्यकांत तिवाड़ी, जयवर्धन सेमवाल, लाखी असवाल, अभिषेक प्रभाकर, प्रमोदकांत तिवारी, सरिता नौटियाल आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक तस्लीम कुरैशी ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के साथ नए प्रयोगों और तकनीकी नवाचारों के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सीनियर वर्ग में नरेंद्रनगर ब्लॉक प्रथम, चंबा द्वितीय और कीर्तिनगर तृतीय स्थान पर रहा।वहीं, जूनियर वर्ग में कीर्तिनगर ब्लॉक प्रथम, नरेंद्रनगर द्वितीय और भिलंगना तृतीय स्थान पर रहा। सीनियर और जूनियर वर्ग की विजेता टीमें 25 और 26 अक्तूबर को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) देहरादून में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। इस मौके पर मनोज असवाल, सुरेंद्र शाह, हरीश बडोनी, मदन रावत, सूर्यकांत तिवाड़ी, जयवर्धन सेमवाल, लाखी असवाल, अभिषेक प्रभाकर, प्रमोदकांत तिवारी, सरिता नौटियाल आदि मौजूद रहे।

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चंबा (टिहरी)। अटल उत्कृष्ट श्रीदेव सुमन राजकीय इंटर कॉलेज चंबा में आयोजित द्वितीय जनपद स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग-2026 में नरेंद्रनगर और कीर्तिनगर ब्लॉक के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सीनियर वर्ग में नरेंद्रनगर ब्लॉक ने पहला और जूनियर वर्ग में कीर्तिनगर ने पहला स्थान हासिल किया। दोनों वर्गों की विजेता टीमें 25 और 26 अक्तूबर को देहरादून में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।