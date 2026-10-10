Tehri News: ट्रक के टायर में आग लगने से सामान जलकर राख

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पुलिस ने बताया कि नौ अक्तूबर की रात करीब बारह से एक बजे के बीच टिहरी से कार्गो स्टील लेमिनेशन लेकर गुजरात के लिए जा रहे ट्रक के टायर में अचानक आग लग गई जिससे ट्रक में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर फायर बिग्रेड के साथ पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। तब तक सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से ट्रक को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ट्रक चालक सालिम पुत्र जमीर हसन निवासी ग्राम कलड़ा जिला बागपत यूपी को समय रहते घटना का पता चल गया जिससे चालक सुरक्षित बच गया। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना वाहन मालिक को दे दी गई है। संवाद

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नरेंद्रनगर(टिहरी)। स्टील लेमिनेशन लेकर जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन टीम ने आग पर काबू पाया। वाहन चालक को समय रहते घटना का पता चल गया जिससे उसकी जान बच गई।