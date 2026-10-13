गड्ढे भरने में गुणवत्ता का रखें ध्यान : एडीएम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 04:00 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 04:00 PM IST
विज्ञापन
नई टिहरी। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने जायजा लिया। उन्होंने नरेंद्रनगर-गुजराड़ा मोटर मार्ग और नरेंद्रनगर बाजार में लोनिवि की ओर से कराए जा रहे मरम्मत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मानकों के अनुरूप गड्ढे भरने और कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए, वहीं कार्यस्थल पर सड़क सुरक्षा के जरूरी इंतजाम बनाए रखने को कहा। संवाद
विज्ञापन