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गड्ढे भरने में गुणवत्ता का रखें ध्यान : एडीएम

Tue, 13 Oct 2026 04:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 04:00 PM IST
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Ensure quality while filling potholes: ADM
नई टिहरी। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने जायजा लिया। उन्होंने नरेंद्रनगर-गुजराड़ा मोटर मार्ग और नरेंद्रनगर बाजार में लोनिवि की ओर से कराए जा रहे मरम्मत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मानकों के अनुरूप गड्ढे भरने और कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए, वहीं कार्यस्थल पर सड़क सुरक्षा के जरूरी इंतजाम बनाए रखने को कहा। संवाद
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