Tehri News: नारेबाजी कर शासनादेश जारी करने की मांग उठाई

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बौराड़ी के गणेश चौक में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लेकर सोमवार को नागरिक मंच के पदाधिकारी व वरिष्ठ नागरिक कमल सिंह महर और चंडी प्रसाद डबराल क्रमिक अनशन पर बैठे। साथ ही भाजपा नेता जीतराम भट्ट का सत्याग्रह 71वें दिन जारी रहा। धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज की मांग के मामले में सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई है, उसे न तो कुछ दिखाई दे रहा है और न ही सुनाई दे रहा है।समिति की ओर से सरकार को जगाने के लिए धरना स्थल सरकार का पुतला रखा गया है। सुबह और शाम को पुतले के सामने कनस्तर बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि आंदोलन को तेज करने के लिए समिति आगामी दिनों में बैठक कर आगे की रणनीति बनाएगी।इस मौके पर समिति सह संयोजक भगवान सिंह रावत, त्रिलोक चंद रमोला, जगजीत सिंह नेगी, भगवान चंद रमोला, किशोरी लाल चमोली, विजय सिंह नेगी, सुंदर लाल उनियाल, महावीर उनियाल, भरत सिंह रावत आदि मौजूद रहे। संवाद