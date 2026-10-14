फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Competitions are a powerful medium for expressing ideas: Panwar

प्रतियाेगिताएं विचाराें काे अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम:पंवार

Wed, 14 Oct 2026 06:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Wed, 14 Oct 2026 06:28 PM IST
विज्ञापन
Competitions are a powerful medium for expressing ideas: Panwar
लंबगांव (टिहरी)।
विज्ञापन

फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय लंबगांव में क्रीड़ा विभाग और सांस्कृतिक समिति की पहल पर फिट इंडिया अभियान और मेरे सपनों का भारत–विकसित भारत 2047 के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विजय सिंह पंवार ने दीप प्रज्वलित कर किया।

इस दौरान बालिका वर्ग की खो-खो प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं, बालक वर्ग और महाविद्यालय के प्राध्यापक-कर्मचारी वर्ग की टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। पूर्व विधायक पंवार ने भाषण, चित्रकला, रंगोली और निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा ऐसे आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को राष्ट्र के भविष्य के प्रति अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। प्रतियाेगिताएं विचाराें काे अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। इस मौके पर प्राचार्य प्रो. राकेश कुमार, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. भान सिंह नेगी, जिला उपाध्यक्ष ममता पंवार, महामंत्री जयेंद्र सेमवाल, मंडल अध्यक्ष मनोज रमोला, बसंत चौहान, मकान सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें