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Tehri News: अतुल अध्यक्ष और सौरभ महामंत्री बने

Sun, 04 Oct 2026 06:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sun, 04 Oct 2026 06:46 PM IST
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Atul became the President and Saurabh the General Secretary.
नई टिहरी। को-ऑपरेटिव बैंक एंपलाइज यूनियन टिहरी शाखा के चुनाव में अतुल रावत अध्यक्ष और सौरभ बधानी महामंत्री चुने गए। उपाध्यक्ष पद पर उत्तम सिंह असवाल ने हरि सिंह बिष्ट को एक मत से हराया। वहीं तीन पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ।
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रविवार को बौराड़ी में चुनाव अधिकारी प्रीतम सिंह बर्त्वाल, सहायक चुनाव अधिकारी विजेंद्र रावत, गोविंद रावत, अनिल नेगी और पर्यवेक्षक चंद्रवीर सिंह नेगी की देखरेख में चुनाव हुए।
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संगठन मंत्री पद पर प्रदीप उनियाल को 82 और अनिरुद्ध चौहान को 60 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर संजय सिंह, उप मंत्री पद पर कुलवीर सिंह और ऑडिटर पद पर बालकृष्ण जुयाल निर्विरोध चुने गए। चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षक ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
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इस दौरान को-ऑपरेटिव इंप्लाइज यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सोहनपाल राणा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलने पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आरपी बलूनी, यशवंत भंडारी, हिमश्री ममगाईं, रविंद्र पंवार, वरूण रतूड़ी, कुलदीप नेगी, महेशकांत बडोनी आदि मौजूद रहे। संवाद
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