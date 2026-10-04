Tehri News: अतुल अध्यक्ष और सौरभ महामंत्री बने

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रविवार को बौराड़ी में चुनाव अधिकारी प्रीतम सिंह बर्त्वाल, सहायक चुनाव अधिकारी विजेंद्र रावत, गोविंद रावत, अनिल नेगी और पर्यवेक्षक चंद्रवीर सिंह नेगी की देखरेख में चुनाव हुए।संगठन मंत्री पद पर प्रदीप उनियाल को 82 और अनिरुद्ध चौहान को 60 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर संजय सिंह, उप मंत्री पद पर कुलवीर सिंह और ऑडिटर पद पर बालकृष्ण जुयाल निर्विरोध चुने गए। चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षक ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।इस दौरान को-ऑपरेटिव इंप्लाइज यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सोहनपाल राणा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलने पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आरपी बलूनी, यशवंत भंडारी, हिमश्री ममगाईं, रविंद्र पंवार, वरूण रतूड़ी, कुलदीप नेगी, महेशकांत बडोनी आदि मौजूद रहे। संवाद