Tehri News: दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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मुख्य अतिथि विधायक किशोर उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि दायित्वधारी खेम सिंह चौहान और पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने मार्च पास्ट की सलामी लेकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। खिलाड़ियों को इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी प्रतिभा निखारनी चाहिए। प्रतियोगिता के मीडिया प्रभारी चक्रधर भद्री और अनूप भट्ट ने बताया कि अंडर-19 बालक वर्ग की 800 मीटर दौड़ में भिलंगना के प्रवीण उपविजेता रहे, जबकि बालिका वर्ग में थौलधार की अंजलि ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-17 की 800 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में जौनपुर के आदित्य प्रथम और पीयूष द्वितीय रहे। बालिका वर्ग में भिलंगना की दीपिका प्रथम और कीर्तिनगर की आकांक्षा द्वितीय स्थान पर रहीं।अंडर-14 की 600 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में कीर्तिनगर के पवनदेव प्रथम और नरेंद्रनगर के सूरज द्वितीय रहे। बालिका वर्ग में जौनपुर की तानिया प्रथम और कीर्तिनगर की कनिष्का द्वितीय स्थान पर रहीं। इसी आयु वर्ग की 100 मीटर दौड़ में नरेंद्रनगर के राहुल प्रथम और चंबा के स्वास्तिक द्वितीय रहे। अंडर-19 बालक वर्ग की गोला फेंक प्रतियोगिता में भिलंगना के रोबिन प्रथम और जाखणीधार के पृथ्वी सिंह द्वितीय रहे। अंडर-17 बालक वर्ग में नरेंद्रनगर के आयुष ने पहला और कीर्तिनगर के नितिन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-19 बालक वर्ग की लंबी कूद में थौलधार के रोहित विजेता और चंबा के अनिल उपविजेता बने। इस अवसर पर सीईओ कमला बड़वाल, डीईओ माध्यमिक वीपी सिंह, प्रभारी डीईओ बेसिक तस्लमी कुरैशी, राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र राणा, जिला क्रीड़ा समन्वयक विनोद नेगी, राकेश मैठाणी, प्रधानाचार्य विशेष चौरसिया, सतीश बलूनी आदि मौजूद रहे।