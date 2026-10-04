Tehri News: लंबी कूद अंडर-17 में आदित्य और प्रिया योगी जीते

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राजकीय इंटर कॉलेज थत्यूड़ के खेल मैदान में तीन दिवसीय शीतकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का जिला पंचायत सदस्य सविता देवी ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। व्यायाम शिक्षक दिनेश गुसाईं ने बताया कि रविवार को संपन्न प्रतियोगिता के अंडर-17 लंबी कूद बालक में कृष्णा पुंडीर, अनीश रांगड, बालिका में प्रियांशी, सानिया क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रही।अंडर-17 गोला फेंक बालिका वर्ग में दिव्या पहले, आरुषी नक्चचाल दूसरे तथा मोनिका तीसरे स्थान पर रही। अंडर 14 बालक वर्ग लंबी कूद में नितिन, हर्षित, सौरभ, बालिका में ऋषिका, आकांक्षा, प्रियांशी क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। 800 मीटर दौड़ बालक वर्ग में राम सिंह, जगमोहन सिंह, राजेश सिंह व 600 मीटर दौड़ बालिक वर्ग में तानिया, कनिष्का, आकांक्षा ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरे स्थान हासिल किया।बताया खेल प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर के करीब 40 इंटरमीडिएट और हाईस्कूल विद्यालयों के छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं जिसमें अंडर-14, 17 और अंडर-19 वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न होगी। इस मौके पर संजय चौहान, देवेंद्र रावत, नितिन यादव, कमल पुंडीर, सुमिता रावत, अनीता मियां आदि मौजूद थे।