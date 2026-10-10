Tehri News: सीखने की क्षमता समझने में मददगार होगा क्रियात्मक अनुसंधान

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कार्यशाला समन्वयक देवेंद्र भंडारी, सह समन्वयक डॉ. सुमन नेगी ने क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व, आवश्यकता, रूपरेखा और कार्यविधि की जानकारी दी। प्रतिभागियों ने एनसीईआरटी की ओर से विकसित क्रियात्मक अनुसंधान प्रारूप के विभिन्न चरणों को समझने के लिए समूहवार चर्चा की। अनुश्रवण के लिए पहुंचे एडीएम शैलेंद्र नेगी ने प्रतिभागियों से संवाद किया।प्राचार्य डॉ. रतूडी ने बीते 7 सितंबर और 5 अक्तूबर 2026 को संपन्न परख (आकलन) के परिणामों की जानकारी भी दी। इस मौके पर डॉ. वीर सिंह रावत, सीमा शर्मा, डॉ. राजकिशोर, डॉ. विजय मोहन गैरोला, रणजीत पंवार, नीलम बागड़ी, अंजली जोशी, अभिषेक सेमवाल, सुरेश रतूड़ी, शुभम डोभाल आदि मौजूद रहे। संवाद