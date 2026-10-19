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Rudraprayag News: ऊखीमठ का युवक लापता, सर्च अभियान जारी

Mon, 19 Oct 2026 07:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:45 PM IST
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Youth from Ukhimath goes missing; search operation underway
अगस्त्यमुनि। चंद्रापुरी क्षेत्र में गबनी गांव के पास केदार गंगा होटल के नजदीक एक युवक रविंद्र सिंह लापता हुआ है। युवक उदयपुर उखीमठ का निवासी है। सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। सोमवार को भी उसकी तलाश जारी रही।
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रविंद्र सिंह 35, रविवार रात करीब 11 बजे अस्पताल से उपचार कराकर निजी वाहन से घर लौट रहा था। गबनी गांव में युवक लघुशंका के लिए वाहन से उतरा। इसी दौरान उसका पैर फिसलने से खाई में गिरने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद वह लापता हो गया।
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उनके भाई धर्मेंद्र ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। टीम को रात में खोज अभियान में दिक्कतें आईं, लेकिन टीमें देर रात तक जुटी रहीं।

कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गुमान सिंह नेगी ने बताया कि पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। फिलहाल युवक का पता नहीं चल पाया है। उसकी तलाश जारी है।
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राजेश सेमवाल
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