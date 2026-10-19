Rudraprayag News: ऊखीमठ का युवक लापता, सर्च अभियान जारी

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रविंद्र सिंह 35, रविवार रात करीब 11 बजे अस्पताल से उपचार कराकर निजी वाहन से घर लौट रहा था। गबनी गांव में युवक लघुशंका के लिए वाहन से उतरा। इसी दौरान उसका पैर फिसलने से खाई में गिरने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद वह लापता हो गया।उनके भाई धर्मेंद्र ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। टीम को रात में खोज अभियान में दिक्कतें आईं, लेकिन टीमें देर रात तक जुटी रहीं।कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गुमान सिंह नेगी ने बताया कि पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। फिलहाल युवक का पता नहीं चल पाया है। उसकी तलाश जारी है।राजेश सेमवाल